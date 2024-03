Umgang mit China-Geschäft Apple zahlt 490 Millionen Dollar in Sammelklage nach Cook-Äußerungen

Cook hatte in der Telefonkonferenz am 1. November 2018 über eine Abkühlung des Geschäfts in Schwellenmärkten wie Brasilien, Indien, Russland und Türkei gesprochen. Zugleich sagte er, China würde er „nicht in diese Kategorie einordnen“. Dann fügte er hinzu: „Unser Geschäft in China war im vergangenen Quartal sehr stark.“ Unabhängig davon hatte Cook auch gesagt, dass Apple keine Hinweise darauf sehe, dass Kunden sich bei den teureren neuen iPhone-Modellen XS und XS Max zurückhielten, weil sie auf das später erschienene günstigere iPhone XR warteten. Allerdings schränkte er ein, dass dem Unternehmen nur Daten für einen eher kurzen Zeitraum von wenigen Wochen vorlagen.