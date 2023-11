Nach überraschendem Rauswurf Altman wird wieder Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI

Medienberichten zufolge soll nun eine interne Untersuchung klären, was genau passierte. Der Verwaltungsrat setzte Altman mit der Begründung ab, man habe das Vertrauen verloren, weil er nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Aufsichtsgremium gewesen sei. In der glattgebügelten Welt der Pressemitteilungen ist es eine brutale Formulierung, die zwischen den Zeilen suggeriert: Da ist etwas Unschönes vorgefallen. Doch übers Wochenende versuchten alle Silicon-Valley-Medien vergeblich herauszufinden, was Altman getan haben soll. Auch der zweite Interims-Chef in drei Tagen bekam darauf angeblich keine Antwort.