Irische Billigfluglinie: Ryanair übernimmt Konkurrent Laudamotion komplett

Wien Der irische Billigflieger Ryanair hat sich die österreichische Fluggesellschaft Laudamotion des früheren Rennfahrers Niki Lauda komplett einverleibt. Die soll nun kräftig vergrößert werden.

Ryanair habe die restlichen 25 Prozent an Laudamotion mit Sitz in Wien gekauft, und zwar schon im Dezember, teilte die Airline am Dienstag mit.

Mit der Komplettübernahme solle das Wachstum von Laudamotion "gepusht" werden, erklärte Vorstandschef Andreas Gruber. Schon in diesem Sommer soll die Zahl der Maschinen auf 25 aufgestockt werden, ab 2020 dann auf 30 Maschinen. 2018 beförderte Laudamotion rund vier Millionen Passagiere, 2021 sollen es 7,5 Millionen sein, "in den kommenden drei Jahren dann zehn Millionen", wie Gruber erklärte. Damit wäre Laudamotion zweitgrößte Airline Österreichs nach Austrian Airlines.

Die Ryanair-Tochter werde 400 Mitarbeiter einstellen, kündigte der irische Billigflieger an - Piloten, Kabinenpersonal und Ingenieure, und zwar an allen vier Standorten. Dies sind Wien, Düsseldorf, Stuttgart und Palma de Mallorca. Laudamotion fliegt 49 Ziele in 18 Ländern an.