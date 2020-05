Mehr als 300 Arbeitsplätze betroffen : Ryanair-Tochter Lauda schließt Basis in Wien

Ryanair-Tochter Lauda schließt Basis in Wien

Flugzeuge der Laudamotion stehen am Flughafen Wien-Schwechat. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Wien Die Lauda-Basis in Wien, der mit Abstand größte Stützpunkt der Ryanair-Tochter, macht dicht. Mehr als 300 Jobs gehen durch die Schließung verloren. Fluggesellschaft und Gewerkschaft konnten sich nicht auf einen auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten in der Corona-Krise angepassten Tarifvertrag für die Beschäftigten einigen.

Die Ryanair-Tochter Lauda schließt nach einem Streit mit der Gewerkschaft Vida ihre Basis am Flughafen Wien. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sind davon 300 Arbeitsplätze betroffen. Die Fluggesellschaft hatte der Gewerkschaft zuletzt ein Ultimatum gestellt. Die Gewerkschaft weigerte sich aber, aufgrund der Corona-Krise einen neuen Tarifvertrag mit deutlichen Lohnkürzungen für die Mitarbeiter zu unterzeichnen. Die Basis wird laut der Ankündigung am 29. Mai geschlossen.