Flug-Ausfälle in Spanien, Belgien und Portugal : Kabinen-Personal von Ryanair streikt für bessere Arbeitsbedingungen

Lissabon/Brüssel Ein Ausstand des Kabinen-Personals mitten in der Urlaubssaison hat bei Europas größtem Billig-Flieger Ryanair zum Ausfall von Flügen im mehreren europäischen Ländern geführt - darunter auch Spanien und Portugal.

Ryanair-Mitarbeiter gingen Gewerkschaften zufolge am Freitag in Belgien, Spanien und Portugal in den Ausstand und verursachten damit die Streichung von zahlreichen Flügen. Allein am Flughafen Charleroi sollen belgischen Medien zufolge 127 Flüge gestrichen werden.