Ryanair schließt laut Verdi Standort Bremen und verkleinert Weeze

Weeze/Düsseldorf Nach dem zweiten Streik von Ryanair-Beschäftigten in Deutschland vergangene Woche hat der irische Billigflieger nach Gewerkschaftsangaben die Schließung des Standorts Bremen zu Anfang November und eine Verkleinerung der Flotte in Weeze angekündigt.

Das habe Ryanair am Montag in einem Schreiben an alle Ryanair-Beschäftigte mitgeteilt, erklärte Verdi. An beiden Standorten hatte sich ein Großteil der Beschäftigten an den Warnstreiks beteiligt.