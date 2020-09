Kein profitables Angebot möglich : Ryanair schließt Basis in Düsseldorf Ende Oktober - Flüge gestrichen

Frankfurt/Düsseldorf Europas größte Billigairline Ryanair schließt Ende Oktober seine Basis in Düsseldorf. Alle Flüge der Wintersaison werden gestrichen.

Europas größte Billigairline Ryanair streicht in der Corona-Krise alle Flüge der Wintersaison in Düsseldorf und schließt seine Basis dort. Alle Ryanair-Flüge von und nach Düsseldorf nach dem 24. Oktober seien gestrichen, erklärte die Fluggesellschaft am Donnerstag. Die Passagiere sollten in den kommenden Tagen die volle Rückerstattung erhalten. Die Airline erklärte, wegen der hohen Gebühren und Preise des Flughafens und des Abfertigers sowie wegen der Konkurrenz durch die vom Staat finanzierte Lufthansa könne Ryanair in Düsseldorf nicht profitabel arbeiten. Denn dazu müssten niedrige Ticketpreise angeboten werden, um während der Corona-Krise die Nachfrage anzukurbeln.