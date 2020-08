Corona-Reisebeschränkungen : Ryanair streicht Flüge wieder zusammen

Dublin Neue Reisewarnungen und Quarantänepflicht dämpfen die Nachfrage nach Flugreisen. Europas größter Billigflieger zieht die Konsequenzen. Von Streichungen Betroffene werden per E-Mail benachrichtigt.

Die Vorausbuchungen seien in den vergangenen zehn Tagen deutlich gesunken, teilte Europas größter Billigflieger Ryanair am Montag in Dublin mit. Im September und Oktober werde Ryanair deshalb die angebotene Flugkapazität um 20 Prozent kappen. Betroffen seien vor allem Flüge in die Länder Spanien, Frankreich und Schweden, für die verschiedene Regierungen die Reisebeschränkungen zuletzt verschärft haben. Auch Flüge von und nach Irland stehen auf der Kürzungsliste, da Einreisende aus vielen EU-Ländern dort eine 14-tägige Quarantäne einhalten müssen.