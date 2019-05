Bei Flugausfall : Ryanair erkennt Streiks vereinzelt als Entschädigungsgrund an

Ryanair erkennt Streiks vereinzelt als Entschädigungsgrund an

Hamburg/Frankfurt Ryanair hat in mindestens fünf Verfahren Forderungen von Klägern anerkannt, die durch einen Streik geschädigt wurden. Bislang hatte sich das Unternehmen darauf berufen, dass Streiks nicht von der Fluggesellschaft zu vertreten sind.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair leistet einzelnen Passagieren Entschädigungen, die nach Streiks nicht rechtzeitig an ihr Ziel gekommen sind. Die Hamburger Justiz bestätigte am Montag entsprechende Informationen des Flugrechtsportals Flightright. In mindestens fünf Verfahren habe Ryanair die Forderungen der Kläger anerkannt, erklärte ein Justizsprecher auf Anfrage. Das Amtsgericht Hamburg habe daraufhin den Sachverhalt nicht mehr weiter überprüft. Ryanair selbst wollte sich zu den laufenden Verfahren nicht äußern.