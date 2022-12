Easyjet, Ryanair und Co. Billig-Airlines verdoppeln ihre Preise

Weil die Nachfrage wieder deutlich gestiegen ist und die Airlines gleichzeitig weniger Flüge anbieten als vor der Corona-Krise, ziehen die Flugpreise immer stärker an. Das zeigt der neue Low-Cost-Monitor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrtforschung (DLR) in Köln, der unserer Redaktion exklusiv vorab vorliegt. „Die schwierige Lage am Markt führt zu deutlich steigenden Preisen im Low-Cost-Segment“, sagt Peter Berster, Airline-Experte am DLR.