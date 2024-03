Stromkonzern als Gewinner der Energiekrise RWE zweifelt an Kohleausstieg 2030

Klar ist: Drei Blöcke im rheinischen Revier werden in Kürze endgültig stillgelegt, die in der Energiekrise aus der Sicherheitsbereitschaft aktiviert worden war. Zudem schaltet RWE die beiden 600-Megawatt-Blöcke in Neurath ab. Das Bundeswirtschaftsministerium hätte laut Gesetz die Möglichkeit gehabt, die Anlagen zu verlängern.