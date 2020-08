Energiebranche : Kohleausstieg ohne betriebsbedingte Kündigungen bei RWE und Uniper

Essen Nicht nur das Klima, sondern auch soziale Auswirkungen haben Gewerkschaften beim Kohleausstieg im Blick. Bei den Tarifverträgen mit RWE und Uniper beweisen sie nun einen langen Atem: Die Laufzeit reicht bis Ende 2043.

Bei den Energiekonzernen RWE und Uniper soll es im Zuge des Kohleausstiegs keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das sehen neue Tarifverträge mit den Unternehmen zur sozialverträglichen Umsetzung des Kohleausstiegs vor, wie die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag mitteilten.

Bei RWE profitieren nach Gewerkschaftsangaben gut 10.000 Beschäftigte in Deutschland von dem Kohleausstiegs-Tarifvertrag. Er sieht nach Gewerkschaftsangaben einen grundsätzlichen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und eine Aufstockung des staatlichen Anpassungsgelds für Beschäftigte ab Vollendung des 58. Lebensjahres auf mindestens 80 Prozent des letzten Nettoentgelts durch das Unternehmen vor. Vereinbart worden sei außerdem ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur internen wie externen Weiterqualifizierung und -vermittlung Betroffener von Arbeit in Arbeit. Die Regelung hat eine Laufzeit bis spätestens Ende 2043.

Ganz ähnlich ist die Einigung bei Uniper. Dabei profitieren laut Verdi die direkt in den Kohlekraftwerken Wilhelmshaven, Gelsenkirchen/Scholven, Petershagen/Heyden und Staudinger beschäftigten Arbeitnehmer ebenso von dem Tarifabschluss wie die indirekt betroffenen Mitarbeiter, die in der Düsseldorfer Zentrale und in einzelnen Gesellschaften des Uniper-Konzerns Service- und Unterstützungsfunktionen für die Kraftwerke leisten.