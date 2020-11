Kostenpflichtiger Inhalt: Kohleausstieg startet in Kürze : RWE macht über die Hälfte des Gewinns mit Ökostrom

RWE Windpark Jüchen. Foto: RWE

Essen RWE kommt ohne Kurzarbeit durch die Corona-Krise und will die Dividende erhöhen. Das freut auch die kommunalen Aktionäre. Der Wandel vom Braunkohle- zum Ökostrom-Konzern zahlt sich aus.

Einst galt RWE als Dinosaurier der Branche, der nicht nur für die höchsten CO 2 -Emissionen in Europa stand, sondern auch für rote Zahlen. Das ist Geschichte: Mit dem Eon-RWE-Deal ist der Versorger zu einem der größten Ökostromkonzerne in Europa geworden. So kommen in den ersten neun Monaten bereits mehr als die Hälfte des Gewinns aus dem Geschäft mit Sonne-, Wasserkraft- und Windstrom, wie Markus Krebber, Finanzchef und designierter Vorstandschef, sagte. Seit Jahresanfang hat der Essener Konzern 2,2 Milliarden Euro Gewinn (Ebitda) gemacht. Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

„RWE kommt gut durch die Corona-Krise“, betonte Krebber. Anders als Eon hat RWE keinen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Bei Eon waren im Sommer 3000 Mitarbeiter in Großbritannien in Kurzarbeit. Von der guten Entwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren: An der geplanten Anhebung der Dividende auf 0,85 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr hält das Unternehmen fest. Das freut auch die kommunalen Aktionäre, die rund 20 Prozent an RWE halten. Die Aktie gab am Donnerstag zwar leicht nach, ist aber seit dem Innogy-Deal deutlich gestiegen.

Nun will RWE weiter in den Ausbau des Ökostromgeschäfts investieren: In den ersten drei Quartalen wurden 500 Megawatt an neuen Windkraft- und Solaranlagen in Betrieb genommen. Bis Jahresende kommen die Anlagen auf eine Kapazität von zehn Gigawatt. Im August hatte Krebber bei den Aktionären zwei Milliarden Euro eingesammelt, um den Ausbau zu finanzieren.