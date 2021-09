Versorger unter Druck : Investoren fordern von RWE schnellere Abkehr von Braunkohle

Düsseldorf Nachdem der aktivistische RWE-Investor Enkraft einen schnelleren Abbau des umstrittenen Geschäfts rund um die Braunkohle gefordert hat, machen sich weitere Investoren für eine Abtrennung des Bereichs stark.

"Eine Debatte über die Geschwindigkeit der CO2-Senkung ist zu begrüßen, auch größere strukturelle Veränderungen im Konzern dürfen kein Tabu sein", sagte Ingo Speich, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei der Fondsgesellschaft Deka, am Donnerstag. Deka hält nach Refinitiv-Daten rund 0,9 Prozent an RWE . "Wir sehen eine hohe und dringende Notwendigkeit für die Transformation des RWE-Geschäftsmodells hin zu einer deutlichen Senkung des CO2-Profils", betonte auch Thomas Deser, Fondsmanager bei Union Investment, die nach Refinitiv-Daten rund ein Prozent der RWE-Aktien hält. Zuvor hatte sich der Investor Enkraft, der mit mehr als 500.000 Aktien bei dem Versorger eingestiegen ist, für eine Abtrennung des CO2-lastigen Braunkohle-Geschäfts eingesetzt.

Das "strategische Festhalten an den (...) Braunkohleaktivitäten führt zu einer signifikanten Werteerosion", hatte der Investor Enkraft in einem Brief an RWE-Chef Markus Krebber geschrieben. Dies sei für die Aktionäre nur schwer akzeptabel. Eine Fokussierung des Versorgers auf die in den letzten Jahren massiv ausgebauten Erneuerbaren Energien würde ein enormes Wertsteigerungspotential bei RWE freisetzen. RWE erklärte, der Konzern habe Enkraft wie jedem Investor ein Gespräch über die Geschäftsstrategie angeboten.