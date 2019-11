Energieriese im Glück : RWE hebt erneut die Gewinnprognose an, mehr Dividende gibt es aber nicht

RWE hebt erneut die Gewinnprognose an, mehr Dividende gibt es aber nicht

Bagger im Tagebau Hambach: Den Forst will RWE stehen lassen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Der RWE-Finanzchef mahnt den Bund, den Kohlekompromiss umzusetzen: Das Misstrauen in der Belegschaft wachse. Das Operative Geschäft läuft dagegen gut.

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz kann sein Glück kaum fassen: Unter seinem Vorgänger wankte der Konzern unter Milliardenschulden und -verlusten, RWE wurde zu Innogys Resterampe. Dann sorgte Schmitz’ Deal mit Eon dafür, dass RWE wieder eine Perspektive bekam und die Aktie abhob. Nun läuft auch das operative Geschäft überraschend gut, so dass RWE zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose für 2019 anhebt: Statt einen Gewinn zwischen 1,4 und 1,7 Milliarden erwartet RWE nun zwischen 1,8 und 2,1 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.