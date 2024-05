Fallende Strompreise lassen Gewinne sinken RWE hält an Kohleausstieg 2030 fest

Die Prognose für 2024 bleibe aber bestehen, wonach der Gewinn am unteren Ende der Spanne von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro liegen soll. Es ist weiter offen, wie viel Gewinn RWE an den Staat abführen muss. Das werde von den Behörden noch geprüft, so Finanzchef Michael Müller.