Interview Rolf Martin Schmitz : „Ein Kohleausstieg sofort geht nicht“

Essen Der Chef des Energiekonzerns RWE über Proteste für mehr Klimaschutz und illegale Baumhäuser im Hambacher Forst.

Persönlich Rolf Martin Schmitz wurde in Mönchengladbach geboren und studierte später in Aachen Ingenieurswissenschaften.

Schmitz Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann. RWE blockiert in keiner Weise den Ausstieg. Die Einzigen, die nicht zu ihrer Unterschrift unter dem Kohle-Kompromiss stehen, sind die Umweltverbände, die immer neue Nachforderungen stellen. Im Übrigen ist RWE längst auf dem Weg. Wir haben in den vergangenen sechs Jahren 60 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart, das sind 34 Prozent und entspricht dem Ausstoß von 30 Millionen Autos pro Jahr. Zeigen Sie mir mal einen, der eine solche Bilanz aufzuweisen hat. Zudem werden wir durch die Transaktion mit Eon zum drittgrößten Ökostromhersteller in Europa.

Für Klimaaktivisten ist der Hambacher Forst das Symbol. Was passiert, wenn Sie ihn stehen lassen? Und was bedeutet das für die Jobs?

Schmitz Die Kommission hat die Umsiedlungen nicht in Frage gestellt. Zudem sind die letzten Umsiedlungen bereits in vollem Gange. 67 Prozent der Verträge sind unterschrieben, viele Menschen sind schon umgezogen oder bauen gerade neu. Das jetzt zu stoppen, würde die Dörfer auseinander reißen und wäre sozialpolitisch fatal. Wirtschaftliche und soziale Härten wollen wir vermeiden. Das schauen wir uns mit dem Land an, um Lösungen zu finden. Zudem brauchen wir die Kohle unter den Dörfern bereits in den frühen 20er Jahren.