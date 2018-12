Umwelt-Negativpreis für Rolf Martin Schmitz: RWE-Chef für Naturschutzbund „Dinosaurier des Jahres“

Berlin Für den Naturschutzbund ist RWE-Chef Rolf Martin Schmitz in der Klima- und Umweltpolitik der „Dinosaurier des Jahres“. Zur Begründung hieß es, Schmitz habe mit seinem Beharren auf die Rodung des Hambacher Forstes die aufgeheizten Debatten um den Klimaschutz zusätzlich polarisiert.

Schmitz habe sich mit seiner „unzeitgemäßen Machtdemonstration“ im Streit um die Rodung selbst ins Abseits gestellt, sagte Nabu-Präsident Olaf Tschimpke am Freitag in Berlin. Der RWE-Chef habe Tatsachen schaffen wollen - ohne Rücksicht auf die gesellschaftliche Stimmungslage, die laufenden Verhandlungen in der Kohlekommission über einen geregelten Kohle-Ausstieg und die Folgen für Natur und Umwelt. Durch ein Gerichtsurteil war die Abholzung des Waldes vorerst gestoppt worden.