RWE-Braunkohle-Kraftwerke: Kühlgeräte treiben Stromverbrauch in die Höhe

RWE hat alle Braunkohle-Kraftwerke am Netz : Kühlgeräte treiben Stromverbrauch in die Höhe

Die Braunkohle profitiert von der Hitze: Alle Anlagen von RWE sind in Betrieb. Foto: dpa

Düsseldorf Wenig Wind, Nachschubsorgen bei der Steinkohle, Kühlwasser-Probleme bei Kernenergie: Die Braunkohle dagegen liefert zuverlässig Energie. RWE hat alle Kraftwerke am Netz, um den erhöhten Stromverbrauch zu decken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Höning

Früher sank im Sommer der Stromverbrauch oft, denn Heizstrahler und Nachtspeicheröfen bleiben naturgemäß aus. Doch in diesem heißen Sommer ist es anders: Derzeit werden in Deutschland pro Tag 1,36 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Im Sommer 2016 und 2017 waren es im Schnitt nur 1,28 Milliarden, so der Branchenverband BDEW.

Damit ist der Verbrauch aktuell fast so hoch wie im Winter: In den Wintern 2015 bis 2017 wurden durchschnittlich 1,39 Milliarden Kilowattstunden benötigt. „In diesen Wochen haben die Klimageräte, aber auch andere Kühlgeräte wie Gefriertruhen einen Einfluss auf auf den Stromverbrauch“, so die BDEW-Sprecherin.

Zugleich macht die Hitze vielen Versorgern zu schaffen, sogar den Solarzellen. Man könnte glauben, dass die vielen Sonnenstunden für Rekorde sorgen. Tatsächlich zeigt die Übersicht der Bundesnetzagentur zur Stromerzeugung in den vergangenen zwei Wochen die täglichen Mittagsspitzen der Solarstrom-Erzeugung. Doch auch Photovoltaik-Anlagen mögen es nicht gerne ganz heiß, sie haben bei Hitze einen geringeren Wirkungsgrad. Folge: An sonnigen Wintertagen sind sie leistungsstärker als derzeit.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Stromgewinnung der vergangenen Tage. Foto: RP/Martin Ferl

Mau sieht es beim Windstrom aus: Am vergangenen Wochenende hat es wegen der Gewitter zwar kräftig geweht und dadurch die Windstrom-Erzeugung zulegte. Doch grundsätzlich gehen Hochdruckgebiete, wie sie derzeit über Deutschland liegen, mit wenig Wind einher. Im Vergleich zum Herbst ist die Windstromerzeugung gering.



zurück

weiter

Umso mehr sind die konventionellen Kraftwerke gefragt. Entsprechend liegt der Preis für eine Megawattstunde Strom an der Strombörse bei 50 Euro. In mauen Zeiten waren es früher gerade mal 20 Euro. Vor allem die Verstromung von Braunkohle boomt, entsprechend brummen die Kraftwerke im rheinischen Revier. „Bei der Braunkohle sind aktuell alle Anlagen in Betrieb“, sagte der RWE-Sprecher. Einzige Ausnahme sei ein Block in Niederaußem, der sich in Revision befindet. Probleme mit dem Kühlwasser habe man nicht. Die Temperatur des Kühlwassers, das RWE in die Erft abgibt, liege unterhalb des Grenzwertes.

Info Strom zum Kühlen für Industrie und Haushalte Kühlung 9,14 Milliarden Kilowattstunden wurde im Jahr 2016 zur Kühlung eingesetzt, zitiert dpa die AG Energiebilanzen. Das waren 1,8 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland. Verteilung Auf die Industrie entfielen 4,83 Milliarden Kilowattstunden. Privathaushalte kühlten ihre Räume mit 1,25 Milliarden Kilowattstunden Strom.

Während Braunkohle-Kraftwerke ihren Brennstoff aus den angrenzenden Tagebauen beziehen, bekommen Steinkohle-Kraftwerke ihn oft per Schiff angeliefert. Wegen der Trockenheit haben viele Flüsse Niedrigwasser und Schiffe dürfen nicht voll beladen werden. „Bei den Transportschiffen sind, in Abhängigkeit des eingesetzten Schiffstyps, des Gewässers und der Region, Minderungen zwischen 30 und 60 Prozent zu verzeichnen“, so der RWE-Sprecher. Am vergangenen Wochenende hat RWE bereits den Steinkohle-Block Westfalen in Hamm abgeschaltet, um die Vorräte zu schonen. Erst am Montag wurde das Kraftwerk wieder angefahren. Der Konkurrent Steag fuhr das Steinkohlekraftwerk in Bergkamen herunter. Hier waren die Außentemperaturen so hoch, dass die Anlage nicht ausreichend gekühlt und daher nicht mit Volllast betrieben werden könne, so die Steag.

Das Kühlwasser ist in heißen Sommern auch ein Problem für Atomkraftwerke. Den Versorgern in Frankreich, das 40 Prozent seines Stroms aus Kernkraft bezieht, machen aufgeheizten Flüsse regelmäßig Sorgen. In Deutschland ist das Wasser zwar noch kühl genug zum Kühlen der Anlagen. Probleme gibt es, wenn die Versorger zu warmes Wasser in den Fluss zurückführen.