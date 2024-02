Wegen der hohen RWE-Gewinne RWE-Mitarbeiter fordern 12,5 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaften fordern außerdem eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung sowie Sonderzahlungen für Gewerkschaftsmitglieder. Der aktuelle Tarifvertrag ist bis Ende Februar gültig. Der neue soll zwölf Monate gelten. Die erste Verhandlungsrunde ist für den 23. Februar geplant. RWE dürfte darauf verweisen, dass die Aussichten für 2024 nicht mehr so gut sind: Wegen der deutlich gesunkenen Großhandelspreise kann RWE seinen Strom nicht mehr so teuer verkaufen und erwartet in diesem Jahr einen geringeren Gewinn. Am 14. März will RWE-Chef Markus Krebber die Bilanz des größten deutschen Stromerzeugers vorstellen.