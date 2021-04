Sieben Jahre Psychoterror : 50-jähriger Stalker verfolgt Unternehmerin Marie-Christine Ostermann

Frankfurt am Main Seit Jahren wird die Unternehmerin Marie-Christine Ostermann von einem Stalker belästigt und fordert härtere Gesetze und schärfere Strafen bei Stalking. Sie fühlt sich vom Rechtsstaat massiv allein gelassen.

Die heute 43-jährige Ostermann war von 2009 bis 2012 Vorsitzende der Jungen Unternehmer und trat auch in Talkshows auf - dort fiel sie ihrem Stalker erstmals auf. In diesem Frühjahr brachte sie ein Buch heraus, das es in die Bestsellerlisten schaffte. "Dadurch stehe ich wieder mehr in der Öffentlichkeit, für den Stalker bin ich damit Freiwild", sagte Ostermann der "FAS".