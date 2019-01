Große Probleme bei elf Modellen: Volvo ruft 219.000 Autos zurück - auch Deutschland betroffen

Berlin Volvo Cars ruft 219.000 Autos in die Werkstätten zurück, darunter 26.000 in Deutschland. Untersuchungen haben ergeben, dass es ein Problem mit der Kraftstoffleitung gibt, bei der es mit der Zeit Risse geben könnte.

Dadurch könne Kraftstoff über einen längeren Zeitraum in den Motorraum gelangen. Betroffen seien in mehreren Ländern verschiedene Fahrzeuge der Modelljahre 2015 und 2016, die meisten davon im Heimmarkt Schweden (37.000 Wagen) sowie in Großbritannien (31.000).