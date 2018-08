Rückruf von Kondomen von Durex - Probleme mit der Haltbarkeit

Stuttgart Dieser Produktmangel könnte weitreichende Folgen haben. Der Kondomhersteller Durex hat mehrere Chargen latexfreier Kondome zurückgerufen.

Die betroffenen Präservative würden die Anforderungen an die Belastbarkeit nicht bis zum Ende der Haltbarkeit erfüllen, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Zuvor hatte „Spiegel Online“ von dem Rückruf berichtet, den Durex nach eigenen Angaben bereits Ende Juli einleitete.

„Es besteht kein unmittelbares Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit unserer Verbraucher“, heißt es in der Mitteilung. Sollten die Kondome dennoch reißen oder undicht werden, sollten Betroffene demnach innerhalb von 72 Stunden zu einem Arzt oder einen Apotheker gehen. Die Kondome können die Kunden entweder im Geschäft zurückgeben oder an Durex schicken, die Firma kündigte an, Kaufpreis und Versandkosten dann zurückzuerstatten.