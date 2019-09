Verkaufsstopp bei Rossmann : Kinderduschgel kann gefährlichen Keim enthalten

Burgwedel Die Drogeriekette Rossmann hat den Verkauf eines in kleinen Tierfiguren abgefüllten Dusch- und Badegels gestoppt. Bakterien könnten anfällige Menschen krank machen.

In einer Probe vom „Kinderduschgel 50ml“ wurden Bakterien festgestellt (Burkholderia cepacia) und daraufhin ein Rückruf gestartet, wie das in Burgwedel bei Hannover ansässige Unternehmen mitteilte. Das bundesweit in Rossmann-Filialen verkaufte Dusch- und Badegel wurde demnach von einem Lieferanten in Österreich importiert.