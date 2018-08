Rückruf bei BMW: Bei fast 100.000 Dieselautos besteht Brandgefahr

München Der bayerische Autobauer BMW ruft in Europa fast 324.000 Autos wegen Brandgefahr zurück. Allein in Deutschland sind davon mehr als 96.000 Fahrzeuge betroffen.

Das Problem war zuvor bereits in Südkorea aufgetreten. Dort waren laut Medienberichten 30 Autos wegen des Problems in Brand geraten, was einen Rückruf von 100.000 BMW-Fahrzeugen zur Folge hatte. BMW räumte nun ein, dass solche Brände „in seltenen Fällen“ auch in Europa auftreten könnten.