Luftverkehr eingebrochen : Triebwerksbauer Rolls-Royce streicht mindestens 9000 Stellen

London Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce leidet unter der Corona-Krise: Weil der Luftverkehr während der Pandemie stark eingebrochen ist, plant das Unternehmen nun Stellenstreichungen.

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce plant die Streichung von mindestens 9000 Stellen wegen des Einbruchs des Luftverkehrs während der Corona-Pandemie. „Diese Krise haben nicht wir verursacht. Aber wir müssen uns der Krise stellen“, sagte Konzernchef Warren East am Mittwoch in London. In solchen beispiellosen Zeiten müssten schwere Entscheidungen getroffen werden.