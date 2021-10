Preisanstieg droht : „Die Bierversorgung ist gesichert“

Trotz Corona wurde weniger Bier getrunken. Nun könnte die Rohstoffknappheit das Bier teurer machen, so der Brauerbund. Foto: dpa/Christophe Gateau

Interview Fehlende Rohstoffe und immer mehr Lieferengpässe - vieles ist teurer geworden. Und nun auch noch das: Die Bierpreise werden laut dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes, Holger Eichele, wohl anziehen. Die gute Nachricht: Trotz Rohstoffknappheit ist die Versorgung gesichert.

Herr Eichele, in vielen Branchen gibt es Rohstoffmängel und Lieferengpässe. In ihrer auch?

Wie wird sich das auf die Entwicklung der Bierpreise in den nächsten Monaten auswirken?

Eichele In der gesamten Branche sind die Kostensteigerungen auf vielen Feldern so massiv, dass sie sich über kurz oder lang wahrscheinlich auf die Preise auswirken werden. Teilweise gibt es langfristige Lieferverträge für einzelne Rohstoffe, die Effekte sind dann deutlich später zu spüren. Aber jedes Unternehmen ist unterschiedlich aufgestellt und muss das für sich kalkulieren.

Eichele Was Bier betrifft, kann ich Sie beruhigen: Die Versorgung ist gesichert. Aber wir beobachten mit wachsender Sorge wachsende Knappheit und extreme Preissprünge bei einzelnen Rohstoffen. Vor allem Braugerste ist derzeit teuer und knapp: Auf Jahressicht sind die Preise um etwa 50 Prozent gestiegen. Die Erzeugung von Malz ist energieintensiv. Mit steigenden Energiekosten, wie wir sie derzeit erleben, steigen also auch die Kosten für Malz.

Eichele Die Umsatzverluste von Gaststätten, Kneipen und Hotels haben sich zwar über den Sommer etwas abgeschwächt, aber die Branche steht nach wie vor unter hohem Druck. Wie auch die Brauwirtschaft ist die Gastronomie weit entfernt vom Niveau der Vorkrisenjahre. Der akute Personalmangel ist in der Tat ein großes Problem. Immer mehr Gaststätten und Hotels sind nicht in der Lage, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, und müssen deshalb zusätzliche Ruhetage einlegen. Das ist eine absurde Situation: Über Monate durfte die Gastronomie nicht öffnen – und jetzt könnten die Betriebe endlich aufmachen, aber es fehlt am Personal.