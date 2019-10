Wurst-Skandal : Zahl der Todesfälle durch Wilke-Produkte könnte noch höher sein

Kassel Der Listerien-Skandal um die Firma Wilke Wurst hat möglicherweise noch mehr Menschen das Leben gekostet. Das geht aus einer Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts hervor.

In der Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts (RKI), auf die die Verbraucherorganisation Foodwatch hinweist, ist die Rede von 37 gemeldeten Listeriose-Erkrankungen seit 2014. Drei Patienten - in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt - starben demnach in den Jahren 2017 und 2019 direkt oder indirekt an der Infektion.