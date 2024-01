Umfrage fürs Risikobarometer Was Unternehmen 2024 am meisten fürchten

Eine besondere Rolle in Deutschland spielt zudem offenbar der drohende Fachkräftemangel. Er wird von 20 Prozent als eines der wichtigsten Geschäftsrisiken genannt, ähnlich wie in Großbritannien, Osteuropa und Australien. Weltweit sind es nur zwölf Prozent. Vor allem IT- und Datenexperten seien schwer zu finden - was wiederum den Kampf gegen Cyber-Risiken erschwert.