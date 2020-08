Nach geplatzter Übernahme : „Ich bin froh, dass Qiagen unabhängig bleibt“

Hilden Mitgründer Detlev Riesner sieht den Biotech-Standort Hilden gestärkt. Nach dem geplatzten Thermo-Fisher-Deal empfiehlt er Chefkontrolleur Hakan Björklund den Rücktritt: „Der Aufsichtsrat hat nicht gut nachverhandelt.“

Nach dem Scheitern der Übernahme sind die Mehrheit der Anleger und die Mitarbeiter bei Qiagen erleichtert. Die Aktie legte am Freitag zeitweise um weitere drei Prozent zu. Nur 47 Prozent der Aktionäre hatten das Angebot des US-Konzerns Thermo Fisher angenommen, der Qiagen für 43 Euro je Aktie und damit für 11,3 Milliarden Euro übernehmen wollte. Das ist gemessen am Wert des Unternehmens, der wegen der erfolgreichen Corona-Tests kräftig gestiegen war, zu wenig, fand die Mehrheit der Aktionäre. Wir sprachen mit dem Düsseldorfer Universitäts-Professor Detlev Riesner, der Qiagen einst mitgegründet und lange den Aufsichtsrat geführt hatte, über die Folgen.

Riesner Ich bin froh, dass die Übernahme mit klarer Mehrheit gescheitert ist und Qiagen unabhängig bleibt. Das ist gut für den Biotech-Standort Hilden, nun droht in der Hildener Zentrale keine Streichung mehr von Stellen in Zentralfunktionen. Forschung, Entwicklung und Produktion wären wohl in Hilden geblieben. Vor allem ist es gut für die deutsche Biotech-Branche. Da haben wir mal ein deutsches Start-up, das Weltspitze ist und dann wird es gleich in die USA verkauft – dieses Schicksal bleibt Qiagen nun erspart.