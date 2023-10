Auch Projekte mit Israel Rheinmetall-Gewinn fällt höher aus als erwartet

Düsseldorf · Lieferungen von Panzern und von Munition an die Ukraine kurbeln das Geschäft an. Mit einem Partner in Israel wird eine Haubitze entwickelt, mit einem anderen Kampfdrohnen, die lange auf den Angriff warten können.

26.10.2023, 12:24 Uhr

In Unterlüß hergerichtete Panzer gehen in die Ukraine Foto: Kowalewsky Foto: Reinhard Kowalewsky

Rheinmetall hat im dritten Quartal wegen des Rüstungsbooms nach dem Angriff auf die Ukraine einen unerwartet hohen Gewinn eingefahren. Das gab der Rüstungs- und Technologiekonzern in der Nacht zu Donnerstag bekannt. Die Aktie ging als Reaktion um zeitweise mehr als vier Prozent hoch, der Börsenwert liegt nun bei 11,6 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr hat der Vorstand die Prognose bisher allerdings noch nicht angehoben, Vorstandschef Armin Papperger gilt eher als vorsichtig mit seinen Vorhersagen. Der Umsatz soll zwischen 7,4 Milliarden Euro und 7,6 Milliarden Euro liegen, die operative Marge bei rund zwölf Prozent.