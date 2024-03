Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall profitiert von Auftragsflut

Rheinmetall sieht sich schon jetzt dank eines Zukaufs in Spaniens als weltweit führender Produzent von Artilleriemunition. Aktuell läge die Produktionskapazität bei rund 700.000 Stück. Sie soll mit einer Reihe neuer Fabriken wie auch in Litauen auf mindestens 1,5 Millionen Stück pro Jahr in 2026 steigen. „Einige Hundertausend Schuss gehen aktuell von uns in die Ukraine“, sagte er. Details wollte er nicht nennen, deutete aber an, dass die Bundesregierung viel Geld gibt, um Lieferungen zu bezahlen.