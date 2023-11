Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall mit Lieferung 30 weiterer Leopard-1-Panzer an Ukraine beauftragt

Rheinmetall erklärte, mit dem neuen Auftrag „seine Unterstützungsleistungen für die Ukraine“ fortzusetzen. So sei das Unternehmen mit der Lieferung von insgesamt 80 Schützenpanzern Marder an die Ukraine beauftragt worden. Weitere 20 davon könnten geliefert werden, sobald ein Auftrag vorliege. Ebenso gingen Ende 2023 und Anfang 2024 fünf Luftlandefahrzeuge Caracal an die Ukraine. Dazu kommen demnach unter anderem Munition, Drohnen und Sanitätsausstattungen.