Düsseldorfer Rüstungskonzern : Rheinmetall mit Rekordergebnis im ersten Halbjahr

Düsseldorf Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis erzielt. Das operative Ergebnis verdoppelte sich nahezu auf 191 Millionen Euro.

Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das sei das beste Ergebnis, das Rheinmetall jemals in der ersten Jahreshälfte erzielt habe. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 9 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. An seinem Jahresausblick ändert der Konzern trotz der positiven Entwicklung nichts.