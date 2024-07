Zwei Konzerne schmieden Panzer-Bündnis Italien will 550 Panzer von Rheinmetall-Tochter ordern

Das Gemeinschaftsunternehmen wird seinen Sitz in Italien haben. Denn der erste Großauftrag für die Panzerprojekte soll von der Regierung in Rom erteilt werden. Laut „Handelsblatt“ könnte dieser ein Volumen von 20 Milliarden Euro über 15 Jahre haben. Demnach will Italien 350 Lynx-Schützenpanzer und mehr als 200 Panther-Kampfpanzer anschaffen.