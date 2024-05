Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hofft auf 50 Milliarden Euro Börsenwert

Papperger gab sich eher gelassen dazu, dass Extremisten am Montag einen Brandanschlag auf eine Gartenlaube seines Zweit-Hauses bei Celle verübt hatten, wo er früher in der Nähe des Rheinmetall-Hauptwerkes Unterlüß gewohnt hatte. „Ich war nicht drin. Ich kann da nichts dran ändern. Es gibt eben einige Verrückte in der Welt.“ Er gab sich dankbar dafür, Personenschutz vom Staat zu haben, eine Reihe an Polizisten sicherte den Eingang zu der Veranstaltung ab, bevor er kam. „Ich bin der Bundesrepublik Deutschland dankbar für diesen Schutz.“