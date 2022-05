Rheinmetall-Chef Armin Papperger : „Wir könnten zwei Marder pro Woche liefern“

Rheinmetall-Chef Armin Papperger beim Besuch der Redaktion in diesen Tagen.. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Interview Düsseldorf Keine einzige Lieferung des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall an die Ukraine wurde bisher genehmigt. Vorstandschef Papperger würde aber gerne 100 Marder-Schützenpanzer verkaufen. Er warnt vor weiteren Kriegen in der Welt, will 2500 Leute einstellen und fordert eine Raketenabwehr für Europa.