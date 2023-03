Umsatz zehn Prozent höher als 2021 Rewe macht mehr Geld mit Veganem

Rewe kommt augenscheinlich gut durch die Krisen: Trotz Inflation, Krieg und steigender Energie- und Rohstoffpreise erwirtschaftete der Lebensmitteleinzelhändler aus Köln im vergangenen Jahr 85 Milliarden Euro Umsatz. Das sind rund zehn Prozent mehr als 2021. Doch laut Rewe-Chef Lionel Souque hängt das vor allem mit den Umständen zusammen: „Es sind sehr gute Zahlen, ja, aber klar ist: Ein Großteil des Mehrumsatzes kommt von der Inflation“, sagte er bei der Jahreskonferenz am Dienstag. Gestiegene Preise bedeuteten auch mehr Umsatz. Der Gewinn des Konzerns dagegen sei geringer ausgefallen als 2021. Das liege unter anderem daran, dass Rewe seine steigenden Kosten nicht an die Kundschaft habe weitergeben wollen, so Souque. Dafür investierte der Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland sogar einen dreistelligen Millionenbetrag.