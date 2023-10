Laut „Forbes“-Ranking Thomas und Andreas Strüngmann sind die reichsten Zwillinge Deutschlands

Die Historie der Zwillinge: Andreas und Thomas Strüngmann werden 1950 geboren und wachsen in Mülheim an der Ruhr auf. Ihr Vater war Augenarzt und leitete ein mittelständisches Pharma-Unternehmen namens Durachemie. Die Zwillinge stiegen 1979 ins Unternehmen ein und führten es gemeinsam weiter. Andreas hatte Medizin studiert, Thomas Betriebswirtschaftslehre. Beide hatten promoviert. 1986 gründeten sie Hexal und widmeten sich der Herstellung von Generika, also Nachahmer-Präparaten von Medikamenten. Kurz nach der Gründung von Hexal verkauften die Strüngmanns das väterliche Unternehmen für 90 Millionen Mark (rund 46 Millionen Euro).