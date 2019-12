Online-Handel : Regierung will gegen Vernichtung von Retouren vorgehen

Regierung will gegen Vernichtung von Retouren vorgehen

Eine Mitarbeiterin prüft in einem Rücksendezentrum Retouren. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Berlin Retouren von bestellten Artikeln werden manchmal einfach vernichtet - auch wenn die Produkte unbenutzt und völlig neuwertig sind. Die Regierung will etwas gegen diese Praxis unternehmen.

Unbenutzte und an Händler zurückgeschickte Waren sollen nach dem Willen der Bundesregierung seltener vernichtet werden. Dazu ist eine Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes geplant, wie Sprecher des Umwelt- sowie des Wirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin sagten. Zuvor hatte der NDR berichtet, die Regierung wolle im kommenden Jahr eine sogenannte Obhutspflicht für den Umgang mit Retouren und nicht verkaufter Neuware einführen.