Warenhauskette : Zeitplan für Real-Verkauf wackelt gewaltig

Düsseldorf Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Der Metro droht am Ende ein geringerer Mittelzufluss als bislang erhofft.

In drei Wochen endet die Frist, innerhalb derer sich der Handelskonzern Metro und der Immobilien-Investor Redos über den mehrheitlichen Verkauf der Warenhauskette Real einigen wollten. Doch die Einhaltung des Zeitplans scheint in weite Ferne zu rücken. „Wir arbeiten intensiv daran, den Zeitplan einzuhalten“, sagt ein Sprecher von Redos auf Anfrage, und eine Metro-Sprecherin erklärt: „Die Gespräche mit allen Beteiligten laufen erwartungsgemäß.“

Zu den potenziellen Käufern von Real-Häusern gehören große Handelsgruppen wie Edeka und Rewe, aber auch Investoren, die nur eine Handvoll Real-Häuser haben wollen. Solche Erwerber sind wiederum nötig, weil ein Komplettverkauf von Real an einen einzelnen Bieter aus Wettbewerbsgründen mit der kartellrechtlichen Auflage verbunden wäre, einen Teil der Filialen weiterzureichen. Nach den derzeitigen Planungen soll Redos dem Vernehmen nach 80 bis 90 Real-Häuser behalten (die vom Real-Management weitergeführt werden könnten), eine ähnlich große Zahl könnte an die Edeka geben. 20 bis 30 Niederlassungen wären nach früheren Zahlen mal für Rewe interessant gewesen – die Kölner haben aber dem Vernehmen nach nie in den Real-Datenraum Einblick gehabt – dazu kommen Interessenten wie Kaufland und Globus. Unter dem Strich, so schien es bisher, sollten 30 bis 40 Real-Häuser geschlossen werden.