Verkauf an SCP : Gewerkschaft warnt vor Existenzgefährdung für Tausende

Verkauf an SCP

Berlin/Düsseldorf Verdi kritisiert den Kurs beim Verkauf der Warenhauskette Real. Trotz früherer Beteuerungen könnte den Mitarbeitern Lohndumping und mangelnde Garantien für eine Weiterbeschäftigung drohen.

Unmittelbar vor dem Abschluss des Verkaufs der SB-Warenhauskette Real an den Finanzinvestor SCP hat die Gewerkschaft Verdi vor einer „Existenzgefährdung für tausende Menschen“ durch den Deal gewarnt. „Mit dem Real-Verkauf werden die 34.000 Beschäftigten zum Spielball der Finanz- und Immobilieninvestoren SCP“, sagte das Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger der Deutschen Presse-Agentur.

Der bereits im Frühjahr vereinbarte Verkauf der bislang zum Metro-Konzern gehörenden rund 270 Real-Märkte und der Online-Plattform real.de an den Finanzinvestor SCP soll am Donnerstag (25.6.) abgeschlossen werden. „Alle rund 34.000 Mitarbeiter werden mit ihren bestehenden Verträgen zu den bestehenden Konditionen übernommen“, hatte SCP noch im Juni bekräftigt.

Der Finanzinvestor macht allerdings kein Hehl daraus, dass er die Zerschlagung der seit Jahren kriselnden Handelskette plant. SCP hat bereits angekündigt, 141 der zuletzt noch rund 270 Real-Märkte an Kaufland und Edeka verkaufen zu wollen . Auch der zuletzt kräftig gewachsene Online-Marktplatz real.de soll eine neue Heimat unter dem Dach der Schwarz-Gruppe - dem Mutterkonzern von Lidl und Kaufland - finden und unter dem Namen Kaufland weitergeführt werden.

Real-Verkauf in trockenen Tüchern – Kette wird zerschlagen

Endgültig besiegelt : Real-Verkauf in trockenen Tüchern – Kette wird zerschlagen

Real war zuletzt das Sorgenkind bei dem Düsseldorfer Handelsriesen Metro und hatte dort im Geschäftsjahr 2018/19 für tiefrote Zahlen gesorgt. Die meist auf der grünen Wiese gelegenen Hypermärkte litten seit Jahren unter den veränderten Einkaufsgewohnheiten in Deutschland. Immer öfter ließen die Kunden die Real-Filialen links liegen und kauften lieber in Supermärkten und bei Discountern in ihren Wohnvierteln.