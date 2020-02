Verkaufspläne von Metro : Real droht die Zerschlagung - Einigung mit potenziellem Käufer erzielt

Düsseldorf Der Düsseldorfer Handelsriese Metro ist bei seinen Verkaufsplänen für Real einen Schritt weiter: Ein Deal mit X-Bricks steht. Ihm müssen aber noch die Gremien und Aufsichtsbehörden zustimmen.

Der Handelskonzern Metro hat bei den Verhandlungen über einen Verkauf seiner angeschlagenen Supermarktkette Real mit dem Konsortium um den Immobilieninvestor X-Bricks eine kommerzielle Einigung erzielt. Das teilte das Unternehmen am frühen Dienstagmorgen in Düsseldorf mit. Einzelne offene Punkte seien jedoch noch in Verhandlung.