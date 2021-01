Auch NRW betroffen : Real kündigt Schließung von zehn weiteren Filialen an

Der Real-Markt an der Reyerhütter Straße in Mönchengladbach darf laut Kartellamt von Kaufland übernommen werden Foto: Andreas Gruhn

Düsseldorf Die SB-Warenhauskette Real hat die Schließung von zehn weiteren Filialen angekündigt. Auch Geschäfte in NRW sind betroffen. Weitere Schließungen sind nicht ausgeschlossen.

Die Filialen in Ansbach, Dortmund-Eving, Haßloch, Kenn, Maintal, Mönchengladbach-Neuwerk, Neustadt an der Aisch, Villingen-Schwenningen, Hannover-Linden und Cuxhaven werden am 30. September den Betrieb einstellen, wie die Handelskette am Mittwoch mitteilte.