Warenhauskette in der Krise Real meldet Insolvenz an

Kurz nach der erneuten Übernahme durch den Investor SCP hat sich bei der Warenhauskette Real die Krise massiv verschärft. Die Real GmbH teilte am Freitag mit, sie habe beim Amtsgericht Mönchengladbach einen Insolvenzantrag gestellt. Ein Verfahren in Eigenverwaltung solle es dem Unternehmen ermöglichen, „den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Verhandlungen mit Wettbewerbern über die mögliche Übernahme von ‚mein real‘-Standorten zu führen“. Bei einer Eigenverwaltung bleibt die amtierende Geschäftsführung im Amt, ihr wird dann ein Sachwalter zur Seite gestellt. Das Amtsgericht Mönchengladbach konnte allerdings den Eingang eines Insolvenzantrages am Freitag gegen Mittag noch nicht bestätigen. Womöglich war er da noch auf dem Postweg.