Jobangebote ausgeschlagen : RAG will 200 Bergleuten erstmals betriebsbedingt kündigen

Essen „Kein Bergmann fällt ins Bergfreie“ – unter diesem Leitsatz wurde jahrzehntelang der Personalabbau bei der Steinkohle organisiert. Nach dem Ende der Förderung soll es jetzt doch Kündigungen geben. Die Betroffenen hätten alle Angebote ausgeschlagen, sagt die RAG.

Ein halbes Jahr nach dem Ende der Steinkohleförderung in Deutschland will der Bergbaukonzern RAG erstmals in seiner Geschichte Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen. Etwa 200 Bergleute sind davon betroffen, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag sagte. Sie hätten alle Angebote des Unternehmens ausgeschlagen, zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln. Deshalb bleibe der RAG keine andere Wahl, als Kündigungen auszusprechen.