Anteil sinkt auf 59,1 Prozent : RAG-Stiftung verkauft 24 Millionen Evonik-Aktien

Düsseldorf Die RAG-Stiftung trennt sich von einem weiteren Paket ihrer Evonik-Aktien. Die Kohle-Stiftung wolle rund 24 Millionen Evonik-Aktien an institutionelle Anleger verkaufen, teilte sie am Montag mit. Dies entspricht rund 5,2 Prozent des Evonik-Grundkapitals.

Nach dieser Transaktion werde die RAG-Stiftung voraussichtlich noch eine Beteiligung von rund 59,1 Prozent an dem Essener Spezialchemiekonzern halten. Doch der Anteil könnte weiter schrumpfen - denn die Stiftung hat noch drei Anleihen ausstehen, die sie in Aktien des Chemiekonzerns zurückzahlen kann.

Die 2007 gegründete RAG-Stiftung soll mit ihrem Vermögen für die Folgekosten des deutschen Steinkohlebergbaus einstehen. Sie greift dazu unter anderem auf ihre Anteile an Evonik zurück - und auf die Dividenden des Konzerns. Die Stiftung stehe "vollumfänglich hinter der Strategie von Evonik und will langfristig signifikanter Anteilseigner bleiben", betonte sie. Die Einnahmen aus dem Aktien-Verkauf sollen in Investitionen und zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Stiftung eingesetzt werden.