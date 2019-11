Interview mit Qiagen-Gründer Detlev Riesner : „In wünsche mir, dass Qiagen unabhängig bleibt“

Der Gründer des Biotech-Konzerns warnt Investoren vor einer Schließung der Zentrale in Hilden. Er spricht über den plötzlichen Chefwechsel und die Rechte der Mitarbeiter.

Professor Detlev Riesner, der an der Uni Düsseldorf forschte und lehrte, war einer der Gründer von Qiagen. Lange hat er den Aufstieg des Unternehmens als Aufsichtsrats-Chef begleitet. Heute ist er nur noch Kleinaktionär, verfolgt die Entwicklung seines Biotech-Babys aber weiter und ist in der Branche gut vernetzt. Wir sprachen mit ihm über den Übernahmekampf, der um den Hildener Konzern entbrennt.

Was wird aus der Zentrale in Hilden mit ihren 2400 Mitarbeitern?

Riesner Wie stets bei Übernahmen besteht die Gefahr, dass ein Investor die Zentrale schließt oder verkleinert, um Kosten zu sparen und Synergien zu heben. Ich hoffe sehr, dass ein Investor am Standort Hilden festhält. Diese Ballung an Forscher-Kompetenz und Biotech-Erfahrung sollte man nicht leichtfertig aufgeben. In Hilden arbeiten Top-Kräfte, die sich für das Rheinland entschieden haben, die gehen nicht einfach in die USA.