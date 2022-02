Bilanz von Qiagen : Nach dem Corona-Boom kommt der Kater

Hilden Die Omikron-Welle mit der hohen Nachfrage nach Tests hat Qiagen ein starkes Schlussquartal beschert. Doch für 2022 wird man in Hilden bescheidener. Nun soll das Geschäft mit Nicht-Corona-Produkten forciert werden.

Das Biotech-Unternehmen Qiagen gehört zu den wirtschaftlichen Gewinnern in der Corona-Krise: Die große Nachfrage nach Corona-Tests hat dem Hildener Laborausrüster 2021 ein unerwartet gutes Schlussquartal beschert. Im Sommer war die Nachfrage noch gering, Corona war auf dem Rückzug, dann kam Omikron . Die Omikronwelle lässt nun die Infektionszahlen immer weiter steigen, entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Tests, für die Qiagen Vorprodukte liefert.

Anstatt eines eigentlich schon befürchteten Umsatzrückgangs legte Qiagen deshalb weiter zu: Im vergangenen Jahr erhöhte sich der Umsatz um ein Fünftel auf 2,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente der Konzern 513 Millionen Dollar, das war ein Plus von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Denn auch andere Produkte des Unternehmens liefen gut. Qiagen, das auch an der US-Börse notiert ist, weist seine Bilanz in Dollar aus.