Comeback der Fruchtsaftmarke Ab wann Sie sich wieder über Punica im Supermarkt freuen können

Das Getränk solle bereits ab April wieder in deutschen Supermärkten erhältlich sein, bestätigte der Hamburger Getränkevermarkter Columbus Drinks am Dienstag auf Anfrage. Zunächst hatte die „Lebensmittel Zeitung“ über die Rückkehr der Säfte berichtet, die in den 1980er und 1990er-Jahren in der Werbung sehr präsent waren.